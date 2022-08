EUROBASKET 2022

Tutto pronto per l’inizio di Eurobasket 2022, da seguire dall’1 al 18 settembre sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Le stelle NBA impegnate con le proprie nazionali hanno posato per uno shooting fotografico per FIBA a tema Star Wars, con spade laser e luci abbassate per far brillare al meglio il loro carisma. Da Luka Doncic a Rudy Gobert, eccoli con le maglie dei proprio paesi TUTTI I GIOCATORI NBA A EUROBASKET 2022 - IL PROGRAMMA COMPLETO