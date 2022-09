Non solo Italia nella seconda giornata degli Europei di basket. Al Forum alle ore 17 scende in campo per la prima volta anche l'MVP delle ultime due stagioni NBA, Giannis Antetokounmpo, che con la sua Grecia sfida la Croazia. Alle 14.15 tocca a Ucraina-Gran Bretagna: tutto LIVE su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Seconda giornata degli Europei di basket, che segnano il debutto dell'Italia al Forum contro l'Estonia. Ma non solo. Sky propone gli altri due match del girone C che si disputano ad Assago. Alle 14.15 Ucraina-Gran Bretagna, mentre alle 17 sul parquet milanese scende in campo per la prima volta l'uomo più atteso, il due volte MVP della NBA, Giannis Antetokounmpo. Il fenomeno dei Bucks, alle ore 17, sfida con la sua Grecia la Croazia di un'altra stella NBA come Bojan Bogdanovic. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, in attesa del debutto degli azzurri, previsto alle ore 21.