L'Italbasket, che si appresta ad esordire agli Europei al Forum contro l'Estonia, ha un tifoso d'eccezione: Giorgio Chiellini. "Pronto a sostenere gli Azzurri che oggi faranno il loro esordio ad EuroBasket. E se come me non potrai essere presente al Palazzetto, segui le partite su Sky Sport", il messaggio dell'ex capitano della Nazionale sui social. Il match LIVE alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

