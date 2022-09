Si chiudono i gironi A e B di Eurobasket, con tanti verdetti ancora da emettere. La Lituania affronta la sorprendente Bosnia, alle 17.15 la sfida stellare di livello NBA tra Luka Doncic e Rudy Gobert in Slovenia-Francia. Si chiude alle 19 da Tiblisi con Georgia-Montenegro. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Settima giornata degli Europei di basket, in cui si chiudono i gironi A e B, che poi andranno a incrociarsi negli ottavi a Berlino. Su Sky Sport tre partite che promettono spettacolo, sia per i tanti campioni sul parquet, che per l'importanza in termini di classifica. Si apre alle 14.30 con la Lituania, costretta al miracolo contro la Bosnia dopo la falsa partenza nel torneo. Alle 17.15 ci sarà la possibilità di ammirare tutto lo sconfinato talento di Luka Doncic, in una sfida stellare di livello NBA con uno dei migliori difensori dell'ultimo decennio, il francese Rudy Gobert. Dopo Francia-Slovenia sarà la volta di Goergia-Montenegro, altra partita infuocata da Tiblisi. In attesa del ritorno in campo dell'Italia, previsto per mercoledì sera alle 21 al Forum contro la Gran Bretagna. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.