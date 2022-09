"Occasione per migliorare e tornare più forte"

"Non è un momento facile, ma ne ho avuti tanti. Ho già vissuto questo infortunio anni fa, so cosa mi aspetta. E' un'occasione per migliorare e tornare più forte di prima. Ho seguito i ragazzi, mi è piaciuto l'atteggiamento giusto e l'energia giusta: quando succede questo possiamo vincere con chiunque. Dobbiamo essere costanti e portarlo in tutte le partite. Non so perchè abbiamo dei black-out, non c'è tempo per preparare le partite e anche le dinamiche tra giocatori sono più complicate. Stavo bene contro la Georgia, il resto veniva facile. Peccato per l'infortunio perchè stavo bene anche mentalmente. Nel 2015 abbiamo giocato un Europeo con un gruppo che stava ingranando, eravamo maturi e potevamo raccogliere. Ho bellissimi ricordi di quella edizione. E' la settima estate che salto con la Nazionale, ma non bisogna pensare al passato".