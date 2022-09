Dopo 60 partite, si è conclusa la fase a gironi di Eurobasket 2022. Le tantissime stelle in campo hanno regalato spettacolo con giocate sensazionali: da Luka Doncic a Giannis Antetokounmpo passando per Rudy Gobert e anche il nostro Simone Fontecchio, ecco le dieci migliori giocate della prima settimana degli Europei. La fase finale è tutta in diretta su Sky Sport