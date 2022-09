E' forse l'episodio chiave che ha girato il match con la Serbia. Coach Pozzecco viene espulso a metà del terzi quarto per doppio tecnico: il CT va ad abbracciare uno per uno i suoi giocatori, poi esce in lacrime dal campo. Da quel momento l'Italbasket non sbaglia più nulla e vola ai quarti dell'Europeo

ITALIA AI QUARTI: SERBIA KO