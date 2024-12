Magia di Clyburn, la Virtus passa 82-81 a Vitoria

La Virtus esce con un incredibile successo nella trasferta di Vitoria, valida per il 15° turno di Eurolega. La squadra guidata per la prima volta in panchina da Dusko Ivanovic, al suo esordio ufficiale da coach bianconero, batte 82-81 il Baskonia con una fantastica giocata di Clyburn a 1'' dalla fine: l'americano (23 punti e 25 di valutazione) segna di tabella da tre subendo il fallo e dalla lunetta sigla il terzo trionfo europeo della Virtus, che consente a Bologna di lasciare l'ultimo posto in classifica. La prossima settimana doppio turno per la Virtus: mercoledì in casa dell'Olympiacos, venerdì alla Segafredo Arena contro il Barcellona. Tutto da vivere su Sky Sport e in streaming su NOW.