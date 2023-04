Mondiale di basket, ecco gli avversari dell'Italia

Sorteggiati gli otto gironi della manifestazione in programma in Indonesia, Giappone e Filippine dal prossimo 25 agosto: per l’Italia gli avversari dei ragazzi di coach Pozzecco saranno Filippine, Repubblica Dominicana e Angola. Il quadro completo dei sorteggi. Il Mondiale tutto da vedere su Sky Sport

Saranno Filippine, Repubblica Dominicana e Angola le avversarie dell' Italia al prossimo Mondiale di basket : questo il risultato del sorteggio di oggi all’Araneta Coliseum di Manila. Miss Universo 2018, Luis Scola e un incerto Dirk Nowitzki ci hanno regalato questo cammino, molto favorevole, in un Mondiale tutto da vedere su Sky Sport dal 25 agosto prossimo e che, per la prima volta si svolgerà in 3 nazioni diverse, Indonesia a Giacarta, Giappone a Okinawa e Filippine a Manila. A Manila appunto, dove giocherà l’Italia nella prima fase e, si spera, anche nell’ultima visto che sarà proprio nella capitale filippina che si disputerà la fase finale, dai quarti in poi.

Mondiale Basket, la formula: come funziona

La formula prevede otto gironi da quattro squadre: due passeranno alla seconda fase, composta da altri quattro gruppi da quattro squadre: lì ci sarà il vero imbuto visto che a qualificarsi per i quarti saranno le prime due di ogni girone. In questo senso aver pescato le Filippine dall’urna numero 1 e non gli Stati Uniti è stato un gran colpo anche se ce la dovremo vedere contro i padroni di casa e l’entusiasmo di un popolo super appassionato di basket. Il sorteggio, ricco di sorprese come l’apparizione di Erick Thohir nella sua veste di presidente del comitato organizzatore per l’Indonesia, ci ha regalato altre due soddisfazioni perché contro Angola e Repubblica Dominicana non possiamo che partire favoriti, anche se quest’ultima un paio di mesi fa ha stupito il mondo eliminando nelle qualificazioni l’Argentina. Per il Poz e i suoi ragazzi molto più che in avvertimento.