Falsa partenza per l'Italia agli Europei di basket: a Tel Aviv le azzurre cedono 59-56 alla Repubblica Ceca, dopo essere state avanti anche di 14 punti. Nel finale si spegne sul ferro la tripla per il supplementare di Cecilia Zandalasini. Venerdì la sfida, già decisiva, alle padrone di casa di Israele: match in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW