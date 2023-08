Sorteggiato il gruppo degli azzurri in vista della qualificazione al prossimo Campionato Europeo che si terrà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in quel di Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Italia nel gruppo B con Turchia, Islanda e Ungheria. Qui tutti i gironi

Girone non semplice per l'Italia di Gianmarco Pozzecco che viene inserita nel Gruppo B insieme a Turchia, Ungheria e Islanda. Secondo il calendario precedentemente definito dalla FIBA le tre finestre di qualificazione si terranno il 19-27 febbraio 2024, 18-26 novembre 2025 e 17-25 febbraio 2025. In ognuna di esse ogni nazionale disputerà due partite. Si qualificano le prime tre di ogni girone ad eccezione di quelli che coinvolgono le squadre ospitanti. Per questo motivo Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia sono già sicure del pass e gareggeranno fuori competizione. Nei rispettivi gironi si qualificheranno dunque le prime due squadre qualificate.