Al termine del consiglio federale è stato annunciato che dal 1° luglio l'ex capitano azzurro Gigi Datome sarà il coordinatore di tutte le nazionali maschili, tra cui quella maggiore. Si è discusso anche della possibilità di istituire le seconde squadre anche nel basket

Dal 1° luglio 2024 Gigi Datome sarà il coordinatore di tutte le nazionali maschili, compresa quella maggiore che giocherà il preolimpico in Portorico con in palio un posto per Parigi. Lo ha reso noto la Fip al termine del consiglio federale. "L'ex capitano azzurro espleterà funzioni vicarie del presidente nell'ambito delle attività della Squadra Nazionale Senior maschile", si legge nel comunicato della federbasket, "Salvatore Trainotti è confermato direttore generale del Settore Squadre Nazionali con incarico part-time".

La storia di Datome con l'Italia La prima presenza di Datome in nazionale è arrivata con l'Under 14 nel 2001. In quell'occasione ha segnato 19 punti contro l'Ungheria. Con le giovanili ha conquistato un bronzo Under 18 nel 2005 e un bronzo Under 20 nel 2007. L'esordio con la nazionale maggiore è avvenuto a Bari il 2 giugno 2007 in un'amichevole con la Croazia. Datome ha partecipato a sei edizioni degli Europei e a due Mondiali. La sua carriera si è conclusa proprio con la maglia azzurra, dopo una sconfitta con la Slovenia di Doncic. In totale, Datome ha disputato 203 incontri (130 vittorie, 73 sconfitte) con l'Italia maggiore, di cui è stato capitano, e 323 complessivi.

Si valuta la possibilità di istituire le seconde squadre Il consiglio della Fip ha discusso anche dell'ipotesi di istituire le seconde squadre "alla luce delle esperienze maturate in altre discipline". Una possibilità che sarebbe riservata alle società della lega basket di Serie A: "Qualora il progetto si realizzi, l'adesione non sarebbe obbligatoria". Sempre nel corso del consiglio federale, il presidente Gianni Petrucci, ha parlato dell'incontro avuto con Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, sull'istituzione di un'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche: "Durante l'incontro, al quale ha partecipato il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini è stata riscontrata da parte del Ministro la volontà di prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso della discussione. Le parti in causa si aggiorneranno una volta ricevuta la bozza definitiva".