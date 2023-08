Italia-Rep. Dominicana domani alle 10 LIVE su Sky

Secondo impegno per l'Italia ai Mondiali di basket: dopo il successo sofferto contro l'Angola, i ragazzi di Pozzecco affrontano la Repubblica Dominicana guidata dalla stella NBA Karl-Anthony Towns. Il match in programma domenica alle ore 10, diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW

Secondo impegno per l'Italia al Mondiale di basket. Dopo la vittoria sofferta sull'Angola che ha aperto il girone A, gli azzurri affrontano domenica 26 agosto la Repubblica Dominicana della stella di Minnesota Karl-Anthony Towns. Il match in diretta alle ore 10 su Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Si gioca alla Philippine Arena di Manila che può ospitare fino a 55.000 spettatori: sarà quello anche il teatro della sfida del 29 agosto (20.00 ora locale, 14.00 in Italia) con le Filippine. L’Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall’ultima volta: nel 1978 Dino Meneghin e compagni chiusero al quarto posto. Passano le prime due di ogni girone: eventualmente l'Italia nella seconda fase incrocerà il gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan.