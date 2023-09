Italia fuori ai quarti del Mondiale dopo il 100-63 subito dagli Stati Uniti. Così il CT Pozzecco: "C'è amarezza per la sconfitta, ma gli Usa hanno giocato in modo stellare. Siamo stati sfortunati nell'accoppiamento, senza di loro saremmo in semifinale. Abbiamo fatto qualcosa di storico, questa squadra ha un futuro. Siamo tra le migliori 8 al mondo, nessuno ci credeva".

ITALIA-USA, GLI HIGHLIGHTS