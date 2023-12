L'Olimpia Milano conferma Ettore Messina, anzi rilancia. La proprietà, per bocca del presidente Leo Dell'Orco, ha infatti annunciato di aver prolungato il contratto del coach dell'EA7 fino al 2026. "Il contratto del signor Ettore Messina è esteso fino al 30 giugno 2026", si legge in una nota emessa sul sito del club. Nelle ultime ore si erano rincorse voci di possibili dimissioni dell'allenatore di Milano, che sta vivendo uno dei peggiori inizi della gestione Armani. L'Olimpia al momento è reduce da tre ko consecutivi, due in campionato (in casa con Pistoia e domenica a Sassari) e uno in Eurolega (al Forum contro lo Zalgiris). In generale l'EA7, dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa con la Virtus, ha inanellato un record di 5-5 in Serie A che gli vale l'ottavo posto e un 4-7 in Europa, che la mette in 15^ posizione.