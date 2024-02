L'Italia vince ancora: Ungheria battuta 83-62

L'Italia non sbaglia a Szombathely, batte l'Ungheria 83-62 e conquista il secondo successo nella corsa agli Europei 2025. Decisivo un terzo quarto da urlo, con gli azzurri di coach Pozzecco trascinati dai 12 punti di Bortolani e Tessitori. Missione compiuta per Italbasket, che ora parte con la missione Pre Olimpico

Due su due per l 'Italia , che parte con le marce alte nelle qualificazioni agli Europei del 2025. Dopo il successo sulla Turchia, arriva anche la convincente vittoria sul campo dell' Ungheria , battuta a Szombathely con il punteggio di 83-62 . Azzurri dunque a punteggio pieno dopo due giornate: le prime tre squadre classificate di ogni girone accedono all’Europeo che si disputerà tra Polonia (Katowice), Finlandia (Tampere), Cipro (Limassol) e Lettonia (Riga) dal 25 agosto al 14 settembre 2025. L'Italia tornerà in campo nella finestra del prossimo novembre, quando renderà visita all'Islanda. Anche se prima c'è un appuntamento ancora più importante, ovvero il Torneo Pre Olimpico che si disputerà dal 2 al 7 luglio a San Juan, Porto Rico.

La cronaca del match

Ci si aspettava una partita tosta e così è fin dalle prime battute. L'Italia prova a scappare in avvio e vola sul +7 con la tripla di Spissu, ma i padroni di casa rientrano prontamente e al primo mini intervallo il punteggio recita 15-17. Benkle e Hanga sono due fattori nell'attacco magiaro, gli azzurri perdono troppi palloni (9, di cui 4 il solo Tessitori) e vanno negli spogliatoi sotto di un'incollatura (37-36). Pozzecco tocca le corde giuste all'intervallo e gli azzurri rientrano con un altro piglio, specie nella metà campo difensiva: il parziale firmato da Petruccelli, Procida e Tessitori scrive il 46-64 del 30'. L'Italia riparte con un devastante 14-0 all'inizio dell'ultimo quarto, tocca il +30 con Poz che regala minuti anche a Caruso e Casarin. Finisce 83-62 per l'Italbasket: missione compiuta in questa prima finestra con vista sul 2025.