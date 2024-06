Olimpia Milano, è ufficiale l'addio di Melli

L'Olimpia Milano e Nicolò Melli si separano. L'ufficialità è arrivata con un comunicato del club: "La Pallacanestro Olimpia Milano e la sua proprietà ringraziano Nicolò Melli per tutto quello che ha fatto per il Club in questi anni, i record individuali stabiliti, le tre stagioni chiuse con la conquista dello scudetto, i ricordi che condivideremo sempre, e augurano a lui e alla famiglia il meglio possibile per il futuro". A Milano ha vinto 4 campionati e 1 Coppa Italia

Finisce qui, anche questa volta: Nicolò Melli se ne va da Milano mettendo fine ad un rapporto che sembrava destinato a durare per sempre. Invece, come già successo nel 2015, il capitano se ne va: non è bastato lo Scudetto appena vinto ad alleggerire una situazione che nell’anno appena concluso si è fatta via via più tesa. Le scelte della società, il difficile rapporto tecnico con Mirotic, soprattutto il clima pesante che si è respirato per tutta la stagione: sono solo alcuni degli elementi che hanno convinto il capitano milanese a non rinnovare il suo contratto e a mettersi sul mercato. Se sarà ancora Fenerbahce o qualcosa di più lo sapremo a breve, intanto Nic proverà ad emozionarci, sui canali di Sky, con la nazionale cercando di portarla alle Olimpiadi.