Partita dai toni amari al Forum, con l' Olimpia che subisce una sconfitta pesante contro il Fenerbahçe per 76-100. Una gara sofferta, soprattutto nel 3° quarto con l'uscita di Mirotic, per infortunio all'anca, e di Gillespie per un colpo al volto. In campo invece due vecchie conoscenze, come Devon Hall e soprattutto Nicolò Melli , entrambi omaggiati prima del fischio di inizio. Per la squadra di coach Messina si tratta della 13^ sconfitta in Eurolega in questa stagione. L' EA7 tornerà in campo il 13 marzo in casa della Stella Rossa : la partita sarà in diretta dalle 19 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

Ottimo inizio di partita per l'Olimpia Milano, soprattutto con delle grandissime letture di gioco di Shields e LeDay. Buon inizio di partita, sfortunatamente, anche per l'ex Milano Devon Hall, che porta il Fenerbahce in vantaggio. Buona interpretazione del 1° quarto da parte di tutte la squadra meneghina. Una prima frazione di gioco abbastanza bilanciata, senza grandi colpi di scena, con le due squadre tenute in equilibrio dalle prestazioni di Mirotic da una parte e da Baldwin IV dall’altra. Finisce 19-24 per la squadra turca.

Rientro in campo aggressivo da parte dell'EA7, con Mirotic scatenato in area offensiva e a rimbalzo. Rompe il ghiaccio anche Melli, con un 2/2 dall’arco che sarebbe stato molto utile all’Olimpia. All'ex Milano risponde Shields, con delle ottime azioni individuali in penetrazione che però non bastano alla squadra di casa per riagganciarsi al Fenerbahçe che, al contrario, fugge con i punti di McCollum e Baldwin IV. Se per 15' i meneghini sono riusciti a reggere e a frenare il ritmo della squadra turca, negli ultimi minuti della seconda frazione c’è stato un blackout mentale generale, caratterizzato anche da tanti errori che hanno favorito l'allungo degli avversari. All’intervallo il punteggio è di 37-53.

Terzo quarto che parte un po' in salita, con l'uscita dopo neanche 2' di gioco di Mirotic per una botta all’anca. A distanza di pochi secondi, anche il subentrato Gillespie si trova costretto ad uscire in barella, cosciente, per una botta al volto su un contatto con Devon Hall. In svantaggio, e con due giocatori in meno, l'Olimpia fatica a mantenere la lucidità necessaria per rimanere in partita. Tanti errori, soprattutto da parte di Nico Mannion che risulta essere troppo frenetico in fase offensiva. Punito anche Tonut, con un fallo tecnico che porta il Fenerbahce ancora più lontano: finisce 56-76, con la certezza che Mirotic e Gillespie non rientreranno nel 4° quarto.

Ultimo quarto di gioco, con la squadra turca che allunga con estrema facilità. Milano non è in campo, soprattutto difensivamente, non più in grado di reagire a una sconfitta ormai già scritta. Finisce 76-100, con l'Olimpia che dovrà farei i conti con il proprio roster e con l'infermeria.