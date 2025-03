Olimpia-Fenerbahce LIVE alle 20.30 su Sky Sport

L'Olimpia Milano ospita al Forum il Fenerbahce dell'ex capitano Nik Melli nel 28° turno di Eurolega, partita fondamentale in ottica playoff per l'EA7. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La ventottesima giornata vede protagonista alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW l'EA7 Emporio Armani Milano, che al Forum riceve il Fenerbahce. Alle 22.45 su Sky Sport Max e NOW la differita di Panathinaikos-Real Madrid. La squadra di Ettore Messina occupa attualmente il 9° posto in classifica con un record di 15-12 e ha vinto tre delle ultime quattro gare, restando attaccata alla zona playoff play-in. Al Forum arrivano due vecchie conoscenze come Devon Hall e soprattutto Nicolò Melli, capitano di mille battaglie da questa stagione tornato in Turchia al Fener. I turchi sono la seconda forza del torneo con un record di 18-9, ma hanno vinto due delle ultime quattro partite. Il fattore Forum potrebbe fare la differenza, con Milano che ha conquistato nove successi interni a fronte di soli cinque ko. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.