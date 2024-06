Secondo test amichevole in pochi giorni per l’Italbasket, che dopo quello di domenica sera a Trento contro la Georgia affronta oggi alle 19 la Spagna di Sergio Scariolo chiudendo la preparazione in vista dell'esordio nel Torneo Pre Olimpico di San Juan in Portorico che può regalarci il pass per Parigi 2024. Si gioca al WiZink Center, impianto da più di 15.000 posti che ospita le gare interne del Real Madrid in Eurolega. Domani la partenza per Miami negli USA, dove gli azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi, il 29 giugno, sull’isola di Portorico. Esordio al Pre Olimpico previsto per il 2 luglio contro il Bahrain. Poi il 4 luglio la sfida ai padroni di casa di Portorico. Anche la Spagna è alla ricerca di uno degli ultimi 4 pass per i Giochi di Parigi 2024. Cercheranno di qualificarsi ospitando un Torneo Pre Olimpico a Valencia (2/7 luglio). Nel girone degli iberici anche Libano e Angola. Nell’altro mini-girone Bahamas, Finlandia e Polonia. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 19, con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Inviato a Madrid Geri De Rosa

