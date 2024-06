Si chiude con un successo il ciclo di amichevoli in preparazione del Preolimpico di Parigi 2024 (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 2 al 7 luglio) per l'Italia di Pozzecco, che si impone a Madrid sulla Spagna campione d'Europa di coach Sergio Scariolo: gli Azzurri vincono all'overtime 84-87. Gli HIGHLIGHTS nel video sopra