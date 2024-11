Italia, buona la prima: Rep. Ceca battuta 68-47

L'Italia parte con una vittoria la sua corsa nelle Qualificazioni agli Europei 2025, dove le azzurre sono già sicure del pass in quanto Paese ospitante. Nel nuovo Palasport di Genova, le ragazze di coach Capobianco hanno superato 68-47 la Repubblica Ceca. Domenica seconda sfida in casa della Grecia live su Sky e NOW

Buona la prima per l'Italia nelle Qualificazioni verso l’Europeo Femminile 2025, che vedrà un girone giocarsi al Paladozza di Bologna dal 18 al 21 giugno (per questo motivo azzurre già qualificate di diritto). Nel nuovo palasport di Genova, le ragazze di coach Andrea Capobianco si sono imposte contro la Repubblica Ceca con il punteggio di 68-47. Dopo una partenza forte (25-17), l'Italia si è bloccata in attacco nel secondo periodo, riuscendo però a contenere la rimonta della Cechia (33-26). La spallata decisiva arriva però nella ripresa, con un parziale di 17-6 che riduce l'ultimo periodo a pura accademia. Finisce tra gli applausi del numeroso pubblico genovese. Per l'Italia 10 punti di Andre e 8 con 5 assist di Zandalisini, con tutte le azzurre andate a segno. Domenica si replica in Grecia nella sfida alle padrone di casa a Chalkida (ore 13.45 italiane, live su Sky e NOW).