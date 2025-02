Trento in semifinale, Reggio Emilia battuta 85-80

Trento torna in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia: al PalaInalpi di Torino battuta in rimonta Reggio Emilia grazie ai 18 punti di Niang. Alle 20.45 l'ultimo quarto tra Trapani e Trieste in diretta su Eurosport (canale 210 Sky) e in streaming su NOW

Trento vola in semifinale di Coppa Italia. Nel match che ha aperto la seconda giornata delle Final Eight di Torino, la Dolomiti ha battuto 85-80 Reggio Emilia. Il terzo quarto di finale ha sorriso alla squadra di coach Galbiati, capace di rimontare grazie a un ultimo periodo dominato 29-16. Decisivi i 18 punti del baby Niang, al suo carreer high. Trento torna così in semifinale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia: sabato affronterà la vincente di Trapani-Trieste, in programma alle 20.45 a Torino (diretta Eurosport, canale 210 Sky e in streaming su NOW).