L'Italia sarà tra le protagoniste del prossimo Campionato europeo di basket, in programma dal 27 agosto al 14 settembre in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia, con la finale prevista a Riga. Chiusa la finestra di qualificazione, ecco chi sono le 24 squadre che si giocheranno il titolo continentale. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW