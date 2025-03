Olimpia Milano, cosa serve per accedere ai play-in

Manca sempre meno al termine della regular season di Eurolega e la lotta per l'accesso ai play-off e soprattutto ai play-in è ancora aperta. Olimpia Milano si trova momentaneamente al 12° posto, ma con una classifica così serrata l'accesso alla postseason non è impossibile, anzi. Adesso testa al primo scontro chiave, quello contro il Barcellona (live adesso su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) LA CLASSIFICA DI EUROLEGA

Manca sempre meno al termine della regular season di Eurolega 2024-2025. Gli ultimi 3 turni di gara saranno fondamentali per andare a definire il tabellone definitivo di play-off e play-in. Se Olympiacos, Fenerbahce e Panathinaikos sono sicure dell'accesso diretto ai play-off, più complicata è la situazione per i play-in con le squadre posizionate dal 4° al 12° posto che non possono ancora adagiarsi. Ancora tutto da decidere quindi, con diversi scontri diretti in queste ultimi fasi di gioco. Occhi puntati sull'Olimpia Milano, attualmente al 12° posto e con uno scontro diretto con il Barcellona, da giocare stasera 27 marzo, che può andare a cambiare completamente le sorti della squadra di coach Messina: l'importante è andare a vincere o, nel caso di sconfitta, concludere con una differenza canestri inferiore ai 13 punti per mantenere un vantaggio diretto contro la squadra spagnola. Vincere contro il Barcelona questa sera vorrebbe dire raggiungere le 17 vittorie stagionali, pareggiando i record di Efes, Real, Paris - in attesa dei rispettivi risultati - e proprio del Barça.

La formula dei play-off e dei play-in Al termine della stagione regolare, le prime sei classificate passano direttamente ai play-off, mentre le squadre dalla 7^ alla 10^ posizione si sfideranno nei Play-In Showdown (formula introdotta nella passata stagione). In questa fase, sono previste tre partite: Settima contro ottava classificata , chi vince passa ai play-off per sfidare la 2^ in classifica

, chi vince passa ai play-off per sfidare la 2^ in classifica Nona contro decima classificata , chi perde viene eliminato

, chi perde viene eliminato Perdente primo match contro vincente secondo match, chi passa va ai play-off per sfidare la 1^ in classifica Gli altri incroci dei play-off seguono il classico schema 3° contro 6° e 4° contro 5°, con la squadra meglio piazzata che avrà il vantaggio del fattore campo. I play-off si terranno tra il 22 aprile e il 7 maggio, in caso di gara-5, e si giocheranno in serie al meglio delle cinque partite. Chi vince ai play-off si qualifica alle Final Four, che si disputeranno il 23 maggio (semifinali) e il 25 maggio (finali) in gare secche ad Abu Dhabi.

La situazione in classifica dell'Olimpia Milano Olympiacos 22 vittorie e 9 sconfitte Fenerbahçe* 21 vittorie e 10 sconfitte Panathinaikos* 20 vittorie e 11 sconfitte Monaco 19 vittorie e 12 sconfitte Stella Rossa* 18 vittorie e 13 sconfitte Bayern Monaco 18 vittorie e 13 sconfitte Anadolu Efes* 17 vittorie e 14 sconfitte Barcellona 17 vittorie e 14 sconfitte Real Madrid* 17 vittorie e 14 sconfitte Paris* 17 vittorie e 14 sconfitte Partizan 16 vittorie e 15 sconfitte OLIMPIA MILANO 16 vittorie e 15 sconfitte Zalgiris 14 vittorie e 17 sconfitte Baskonia* 13 vittorie e 18 sconfitte Asvel Lyon-Villeurbanne 12 vittorie e 19 sconfitte Maccabi Tel Aviv* 10 vittorie e 21 sconfitte Virtus Bologna* 7 vittorie e 24 sconfitte Alba Berlino* 5 vittorie e 26 sconfitte *Squadre con una partita in meno (giocano il 28 marzo)

Il calendario dell'Olimpia: i prossimi impegni OLIMPIA MILANO (12° posto, 16 vittorie e 15 sconfitte) OLIMPIA MILANO (12°) -Barcellona (8°) / Stasera 27 marzo alle 20.30

-Barcellona (8°) / Stasera 27 marzo alle 20.30 Virtus Bologna (17°)- OLIMPIA MILANO / Venerdì 4 aprile alle 20.30

/ Venerdì 4 aprile alle 20.30 OLIMPIA MILANO-Baskonia (14°) / Giovedì 10 aprile alle 20.30 L'EA7 è ancora in corsa per qualificarsi ai play-in di Eurolega (dal 7° al 10° posto in classifica), ma saranno decisive le ultime tre partite del campionato europeo. Si inizia stasera 27 marzo con Olimpia-Barcellona. Il Barça, attualmente 8° in classifica, si trova in lotta sia per i play-off sia per i play-in, con un record di 17-14. Nella gara di andata a trionfare era stata Milano per 94-81, sarà quindi fondamentale vincere ancora o almeno mantenere una differenza punti, in caso di sconfitta, inferiore ai 13 punti: infatti così, in caso in cui le due squadre dovessero chiudere la stagione regolare in parità, Milano conserverebbe il vantaggio. Il penultimo appuntamento di Eurolega sarà invece il derby italiano contro la Virtus, attualmente al 17° posto e fuori da giochi della postseason con un record di 7-24; anche in questo caso, nella gara di andata, è stata l'EA7 a trionfare 99-90. L'ultimo match sarà invece contro Baskonia (14° posto, con un record di 13-18), lontana in classifica da Milano ma comunque pericolosa: nel match di andata infatti a trionfare è stata la squadra spagnola 88-83.

Il calendario delle altre squadre in lotta per i play-off e play-in STELLA ROSSA (5° posto, 18 vittorie e 13 sconfitte) STELLA ROSSA-Real Madrid

STELLA ROSSA-Anadolu Efes

Panathinaikos-STELLA ROSSA Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per scontri diretti passerebbe Milano. BAYERN MONACO (6° posto, 18 vittorie e 13 sconfitte) BAYERN MONACO-Partizan

Maccabi Tel Aviv-BAYERN MONACO

BAYERN MONACO-Fenerbahce Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per scontri diretti passerebbe il Bayern. ANADOLU EFES (7° posto, 17 vittorie e 14 sconfitte) ANADOLU EFES-Maccabi Tel Aviv

Stella Rossa-ANADOLU EFES

ANADOLU EFES-Zalgiris Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per scontri diretti passerebbe l'Efes. BARCELLONA (8° posto, 17 vittorie e 14 sconfitte) Olimpia Milano-BARCELLONA

Fenerbahce-BARCELLONA

BARCELLONA-Virtus Bologna Ancora da definire il vantaggio per scontro diretto o differenza canestri tra Olimpia e Barcellona. REAL MADRID (9° posto, 17 vittorie e 14 sconfitte) Stella Rossa-REAL MADRID

REAL MADRID-Paris

Partizan-REAL MADRID Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per differenza canestri passerebbe Milano. PARIS (10° posto, 17 vittorie e 14 sconfitte) Panathinaikos-PARIS

Real Madrid-PARIS

PARIS-Alba Berlino Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per differenza canestri passerebbe il Paris. PARTIZAN (11° posto, 16 vittorie e 15 sconfitte) Bayern Monaco-PARTIZAN

Zalgiris-PARTIZAN

PARTIZAN-Real Madrid Nel caso di parità con l'Olimpia al termine della regular season, per differenza canestri passerebbe il Partizan.