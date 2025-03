Alba Berlino-Virtus alle 20 LIVE su Sky Sport Uno

La Virtus Bologna, nel 32° turno di Eurolega, sarà ospite in casa dell'Alba Berlino, ultima in classifica. Oltre alle nove sconfitte consecutive, coach Ivanovic deve affrontare anche alcune assenze in panchina. Ma stavolta a Berlino ci sarà anche Matteo Accorsi, dal settore delle giovanili, aggregato agli allenamenti della prima squadra da qualche settimana. Palla a due in diretta dalle 20.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentunesima giornata si conclude stasera, venerdì 28 marzo, con Alba Berlino-Virtus Segafredo Bologna, alle 20 su Sky Sport Uno e NOW, seguita alle 22 da Stella Rossa-Real Madrid ancora su Sky Sport Uno e NOW. La Virtus, attualmente penultima, sfida l'ultima in classifica in un match il cui pronostico potrebbe essere favorevole alla squadra italiana. Ma una vittoria dell'Alba Berlino potrebbe portare proprio Bologna a occupare l'ultimo posto, con le Vu Nere svantaggiate anche dalla gara di andata persa all'overtime 88-90. Coah Ivanovic cercherà di interrompere, a distanza di tre partite dal termine dell'Eurolega, la serie di nove sconfitte consecutive. Ancora infortunato Diouf, saranno fuori squadra anche Tucker e Grazulis, ma questa volta in panchina ci sarà anche Matteo Accorsi (direttamente dal settore giovanile).

Settimana dedicata anche alle semifinali di BKT EuroCup, il torneo continentale che ha visto la partecipazione di venti tra i migliori club internazionali. Nel pomeriggio, alle 18.30 su Sky Sport Arena e NOW, gara-2 tra Hapoel Tel Aviv e Valencia. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.