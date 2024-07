Sky Sport sarà ancora la casa del basket. Non solo Nba, ma anche il meglio della pallacanestro europea. In attesa che il mercato si completi, sono già tante le stelle da ammirare. Molte hanno cambiato squadra, alcune hanno attraversato l'oceano, altre salgono l'ultimo step dall'Eurocup. C'è chi vuole confermarsi: gli MVP della stagione regolare e delle Final Four saranno ancora Mike James e Kostas Sloukas? Ecco, divisi per squadra, tutti i migliori giocatori della stagione 2024/2025