Dopo le nove sconfitte consecutive, la Virtus riesce a strappare una vittoria in questo finale di Eurolega. Contro l'Alba Berlino non c'è storia, Bologna domina per tutta la partita portandosi, al termine del match, addirittura sul +51. Le Vu Nere, con due partite di anticipo, si confermano così penultime in classifica

La Virtus si impone sull'Alba Berlino , ultima in classifica, per 108-64 . Coach Ivanovic riesce così, a distanza di due partite dal termine dell'Eurolega, a interrompere la serie di nove sconfitte consecutive con una buona prestazione in trasferta. Prossimo appuntamento per la Virtus il 4 aprile, con il derby italiano contro l'Olimpia Milano : palla a due dalle 20.30 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

La sintesi del match

Un inizio partita dominato dalla Virtus, con l'Alba costretta da subito a inseguire i canestri di Clyburn. Ottima la difesa di Shengelia, leitmotiv anche della seconda frazione di gioco. Sul +12 di Bologna si torna in campo per il 2° quarto, con Polonara che fa la voce grossa offensivamente, scatenandosi dall'arco. Berlino prova a riagganciarsi sfruttando Hermannson e Thomas, scontrandosi però con un muro di maglie nere. La palla gira veloce e Shengelia, incontenibile, concretizza ogni pallone che passa nelle sue mani e porta la Virtus sul +29 all'intervallo: 33-62 per le Vu Nere. Un ritorno in campo massacrante per l'Alba Berlino, che subisce un pesante parziale inziale di 9-0, autore inevitabile di un cortocircuito nella squadra tedesca: alla fine del 3° quarto è sotto di 43 punti. Ma lo scarto tra le due squadre non fa che aumentare nell'ultimo periodo di gioco, con una difesa tedesca completamente assente e con le Vu Nere spesso da sole in area, pronte per essere servite da Pajola. Bologna ugualmente pericolosa dall'arco, con Polanara che conclude con un 4/5 da tre punti. Finisce 108-64, dopo una buona prova in trasferta della Virtus.