Le ultime due gare di qualificazione per gli Europei del 2025, con il pass già in tasca degli azzurri, ha dato modo a Pozzecco di valutare le tante alternative che i giovani stanno mettendo a disposizione del coach veneto: da Momo Diouf a Dame Sarr, passando per Bortolami, Akele e Niang le scelte che dovrà fare Pozzecco saranno soprattutto quelle di scremare la nuova abbondanza azzurra