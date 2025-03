Contava tornare alla vittoria, e i tre punti sono arrivati grazie a una prodezza di Yildiz, riportato al centro dell'attacco. Così come Vlahovic, che non ha fatto mancare l'impegno. Alcuni punti fermi sono già emersi, come la difesa a 3 e Thuram e Locatelli in mezzo al campo. Manca, per il momento, il gioco, ma dopo solo una partita non potrebbe essere altrimenti