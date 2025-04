La campionessa statunitense Elena Delle Donne dice definitivamente addio al basket giocato. La notizia arriva direttamente dalla cestista, con la pubblicazione di un post su Instagram: "Poterlo dire ad alta voce è stata una delle parti più difficili della mia carriera". Una giocatrice che ha lasciato il segno nella WNBA e non solo TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI NBA

Prima di Caitlin Clark c’era Elena Delle Donne. Cestista statunitense, 35 anni, con alle spalle una lunga lista di riconoscimenti. La due volte MVP della WNBA ha annunciato il ritiro dal basket giocato tramite un post su Instagram: "Poterlo dire ad alta voce è stata una delle parti più difficili della mia carriera. Il mio corpo sembrava prendere questa decisione prima che la mia mente la accettasse, ma ora so davvero che questa è la cosa giusta per me nel momento giusto".

I riconoscimenti La sua carriera da professionista parte nel 2013, dopo essere stata presa come seconda scelta al Draft dalle Chicago Sky. Il suo arrivo nella WNBA ha lasciato subito il segno, vincendo immediatamente il titolo di Rookie of the Year fino a vincere il suo primo premio MVP nel 2015. Nel 2017 è stata ceduta alle Washington Mystics, vincendo poi nel 2019 il suo secondo premio MVP e portando la squadra a vincere per la prima volta il Titolo. Oltre a questi riconoscimenti, ha ottenuto 4 "All-WNBA First Team" (primo quintetto ideale votato alla fine della stagione regolare), 1 "All-WNBA Second Team" (secondo quintetto ideale votato alla fine della stagione regolare) e 7 convocazioni per l'All-Star. È stata inoltre nominata nel W25 Team 2021, per celebrare le 25 migliori giocatrici di WNBA. Non scordando, ancora, che dal 2011 al 2018 ha rappresentato gli USA, vincendo le Olimpiadi di Rio de Janeiro (2016) e i Mondiali (2018).