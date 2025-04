Vittoria per l'onore quella al Forum di Assago: l' Olimpia batte il Baskonia per 111-89. Una vittoria ricercata e desiderata da Milano, che si lascia alle spalle le quattro sconfitte consecutive in Eurolega. Un match senza colpi di scena, condotto dall'inizio alla fine dalla squadra di Coach Messina. Milano termina così la propria stagione europea con un record in pareggio di 17 vittorie e 17 sconfitte, finendo all'11° posto in classifica - con la sconfitta del Partizan contro il Real Madrid.

La cronaca del match

Inizio 1° quarto punto a punto: dopo un po' di fatica iniziale, l'Olimpia prova a portarsi avanti sul punteggio con i canestri della coppia LeDay-Mannion e una buona difesa di Mirotic. Alla metà della prima frazione di gioco è proprio Mirotic a portare Milano subito sul +9. Sicuramente un'Olimpia più aggressiva rispetto al derby giocato contro la Virtus Bologna. Tanti gli errori del Baskonia e molto pressante la difesa meneghina, aspetti che diventano subito complici dei tanti contropiedi concretizzati da Milano. Ma quello che sorprede, positivamente, è l'ottima percentuale da 3 punti: alla fine della prima frazione, infatti, l'Olimpia realizza un 6/10 dall'arco che porta la squadra di Messina sul 31-18.

Inizio 2° quarto inaugurato da due rimbalzi offensivi consecutivi di Ousmane Diop (occhio, in campo ci sono due Diop: Ousmane Diop, per l'Olimpia, e Khalifa Diop, per il Baskonia), che portano alla tripla di Flaccadori - non sazio, ne segna un'altra a distanza di 2'. Grande complicità in campo per la squadra di Coach Messina, completamente assente invece per il Baskonia, che trova difficoltà a concludere le azioni - anche a iniziarle, in qualche occasione. L'Olimpia continua a spingere dentro l'area con Ricci e LeDay, con la difesa spagnola che risulta essere poco compatta e con un atteggiamento remissivo. Milano va all'intervallo sul +27 (62-35), con le triple biancorosse protagoniste - le ultime sono quelle di Mirotic e Ricci - per un soprendente 11/16 di squadra.

Rientro in campo con un maggior equilibrio tra le due squadre, che avanzano punto a punto. Il Baskonia ritrova i punti di Marcus Howard, assenti nel primo periodo di gioco. Milano invece attacca e si difende con il trio delle meraviglie: LeDay, Mirotic e Mannion. La squadra spagnola rimane distante, ma lentamente recupera punti sfruttando una maggior continuità offensiva - approfittando anche di un abbassamento del ritmo difensivo meneghino. Il margine cala a +21, e il 3° quarto termina 82-61.

Ultimo quarto, una vittoria che sembra assicurata: l'ultima di questa stagione di Eurolega. Milano ritrova il ritmo, con LeDay protagonista di questi primi minuti di gioco che sembra poter realizzare qualsiasi tipo di canestro e con 32 punti si avvicina al suo massimo in carriera in Eurolega (33 punti). Partita portata a casa, Coach Messina lascia spazio nel finale a Caruso e Gillespie ma, soprattutto, al giovane classe 2007 Achille Lonati per il suo esordio in Eurolega. Finisce qui la stagione dell'Olimpia: 111-89.