Barcellona-Virtus LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Ultimo appuntamento in Eurolega per la Virtus Bologna, che chiude la sua stagione europea in casa del Barcellona. Vittoria o sconfitta, le Vu Nere si fermano al penultimo posto in classifica. Ivanovic: "Quest'anno non abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo l'ultima chance per fare bene, conquistando una vittoria". Il match alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

