Olimpia-Baskonia LIVE alle 20.30 su Sky Sport

Ultimo appuntamento in Eurolega per l'Olimpia Milano, che chiude la sua stagione europea al Forum contro il Baskonia. Coach Messina: "Abbiamo deluso tutti, noi in primis: chiudiamo bene questo torneo e poi pensiamo ai playoff di campionato". Il match alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. La trentaquattresima e ultima giornata della regular season scatta giovedì 10 con EA7 Emporio Armani Milano-Baskonia in diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Alle 22.30, in differita su Sky Sport Arena e NOW, la sfida tra Bayern e Fenerbahce. L’ultimo impegno per l'EA7 è all’Unipol Forum contro Baskonia, gara senza alcun interesse di classifica anche se l’Olimpia vincendo raggiungerebbe quota 17 vittorie, che in stagioni normali avrebbero garantito l’accesso alla post-season, oltre ad interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive che ha precluso la possibilità di allungare la stagione.