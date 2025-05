Basket, rottura del crociato per Matilde Villa: salterà l'Europeo femminile 2025

La cestista della Reyer Matilde Villa ha subito la rottura del crociato anteriore nel match giocato dall'Italia contro il Belgio il 25 maggio, al suo posto è stata chiamata la playmaker Mariella Santucci. L'azzurra salterà gli Europei femminili in programma dal 18 al 29 giugno

Brutte notizie per la Nazionale italiana di basket femminile: la playmaker Matilde Villa si è rotta il legamento crociato anteriore durante il match giocato ieri, e perso 64-61, contro il Belgio a Kortrijk. La risonanaza magnetica effettuata sulla cestita italiana ha evidenziato l'infortunio. La giocatrice della Reyer salterà l'Europeo di basket femminile in programma dal 18 giugno al 29 giugno (si svolgerà in 4 paesi: Repubblica Ceca, Italia, Grecia e Germania). Villa lascerà il raduno domani mattina: Andrea Capobianco, coach della nazionale femminile, al suo posto ha chiamato la playmaker della Reyer Mariella Santucci. L'Italbasket esordirà all'Europeo il 18 giugno contro la Repubblica Ceca. Poi il 19 affronterà la Slovenia e il 21 la Lituania.