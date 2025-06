Europei di Basket femminile 2025, Italia sconfitta nell'amichevole contro la Spagna 42-57

Una vittoria e una sconfitta per l'Italbasket femminile al "Torneo delle Isole Baleari": dopo il trionfo con la Grecia è arrivato stasera il ko contro la Spagna di Mendez per 57 a 42. Le due partite si inseriscono all'interno di un ciclo di amichevole di preparazione degli Europei, in scena dal 18 al 29 giugno. L'Italia è attesa al PalaDozza di Bologna per i match del suo girone contro Serbia, Slovenia e Lituania

Si conclude il "Torneo delle Isole Baleari", il secondo ciclo di amichevoli dell'Italbasket femminile di preparazione agli Europei, in scena dal 18 al 29 giugno 2025. Le azzurre, nella giornata di ieri a Inca, hanno sconfitto la Grecia con il punteggio di 65-52 al termine di una buona prestazione da parte dell'Italia. Risultato negativo invece stasera contro la Spagna, con la sconfitta per 57-42. Ottima la prestazione di Costanza Verona, top scorer per le Azzurre con 9 punti, e Lorela Cubaj con 8 punti. Domani il rientro in Italia per la preparazione finale in vista degli Europei. La squadra di coach Capobiano affronterà altre due amichevoli: il 10 e l'11 giugno a Brno con la Cechia e poi il 13 giugno a Castenaso (Bologna) con il Montenegro.