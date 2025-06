Italia-Lituania LIVE alle 21 su Sky Sport Uno

Ultimo appuntamento della fase a gironi degli Europei per la Nazionale di basket femminile, con l'Italia pronta a sfidare la Lituania. Entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti di finale, ma stasera alle 21 si decide il primato del girone: il match è live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

CLASSIFICHE DEI GIRONI - HIGHLIGHTS