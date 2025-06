Francia-Italia LIVE su Sky: in palio il bronzo

Coach Andrea Capobianco ha parlato alla vigilia della gara per il terzo/quarto posto: "C'è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo. Siamo tra le prime quattro d'Europa con pieno merito. Non finirò mai di ringraziare l'impegno tecnico, fisico e mentale di tutte le azzurre a partire dal primo giorno di raduno. In semifinale abbiamo messo in crisi il formidabile attacco del Belgio tenendolo a 26 punti nel secondo tempo, dobbiamo velocemente ricaricare le batterie in vista di un'altra partita estremamente difficile, contro la Francia che alla vigilia dell'Europeo puntava alla medaglia d'oro. È stato un viaggio meraviglioso, lo vogliamo chiudere nel modo migliore".