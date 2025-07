Ricky Rubio torna a casa. Dopo un anno di stop, il playmaker spagnolo è un nuovo giocatore del Joventut Badalona, squadra dove la sua carriera da professionista era cominciata a 14 anni con il debutto in prima squadra. Poi le esperienza in NBA, fino al ritorno in Europa al Barcellona. Per Rubio contratto fino al 30 giugno 2026

Laddove tutto è cominicato. Ricky Rubio torna a casa. Il playmaker ex Nba ha firmato per il Joventut Badalona, società in cui è cresciuto partendo dal settore giovanile fino ad arrivare al debutto in prima squadra a soli 14 anni, dopo un anno di stop. Per lui pronto un contratto fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato: "Il Club Joventut Badalona e Ricky Rubio hanno raggiunto un accordo per la prossima stagione: il playmaker catalano difenderà i colori del Penya fino al 30 giugno 2026. 16 anni dopo, Ricky e la Joventut uniscono di nuovo le loro strade con l'obiettivo di divertirsi di nuovo insieme".