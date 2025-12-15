Vittoriosa in campo, stangata dal giudice sportivo. Trapani Shark è stata multata di 50mila euro dalla FIP per la mancanza di 12 tesserati nel match vinto domenica in casa contro Udine. Alla lista manca infatti Timmy Allen, che ha lasciato il club qualche giorno fa. "Il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto della nota datata 12-12-2025 della Lega Basket Serie A – deputata al controllo dei contratti atleti dall’art.13.4 comma 5 DOA – alla Federazione Italiana Pallacanestro, per avere depositato numero 11 contratti atleti, pur avendo optato per la formula del 6+6 di cui all’art.13.4 DOA [art. 13.4 commi 3 e 4 DOA]", si legge nel comunicato. La squadra del Presidente Valerio Antonini, che in stagione ha già pagato 5 punti di penalità per violazioni amministrative legate a mancati pagamenti (rate di debiti pregressi e imposte), ha battuto domenica Udine per 91-73 senza un allenatore e con Petrucelli nelle vesti di giocatore e coach, con il patron che accusa la Federazione di non consentirgli di effettuare tesseramenti, tra cui quello dell'allenatore Alex Latini. Riguardo a questo caso,la Fip ha emesso una nota in cui spiega che "Riguardo l’assenza di un coach a referto nella giornata di Serie A che si è appena conclusa, la Federazione Italiana Pallacanestro ricorda e sottolinea che i Regolamenti vigenti, sia propri che di Lega, sono noti ed accettati da tutti coloro che scelgono di partecipare ai campionati federali. Nessuno ha il potere di giudicare ed emettere sentenze senza rispettare le norme previste. Ogni altra considerazione è priva di fondamento".

