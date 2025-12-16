Milano-Real Madrid alle 20.30 su Sky Sport Basket

L'Olimpia Milano torna a giocare all'Allianz Cloud, ex Palalido, ospitando il Real Madrid di Sergio Scariolo. Una sfida importante in termini di classifica, visto che con un successo la squadra di coach Poeta raggiungerebbe proprio gli spagnoli. Sfida in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Dopo la grande vittoria interna con il Panathinaikos, l’Olimpia Milano prova a sfruttare il fattore campo anche cambiando arena di gioco. La squadra di coach Peppe Poeta infatti torna a giocare all’Allianz Cloud, l’ex Palalido, ospitando il Real Madrid di Sergio Scariolo per una gara con grandi implicazioni di classifica. Con un successo infatti Milano tornerebbe pienamente in zona play-in, agganciando proprio il Real che lo precede con un record di 9 vittorie e 6 sconfitte (al netto dell’Olympiacos decimo con 8-6 con una gara da recuperare). Una gara quindi da non perdere su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 20.30 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con pre-partita a partire dalle 20.00 per non perdersi nulla del big match di Eurolega.