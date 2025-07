Dame Sarr autorizzato a non allenarsi con l'Italia

Dopo l'oro europeo conquistato dalla nazionale Under 20, l’Italia "dei grandi" ha cominciato il ritiro a Folgaria in avvicinamento a Eurobasket 2025, che partirà con la sfida alla Grecia di Giannis Antetokounmpo il prossimo 28 agosto (da seguire sui canali di Sky Sport dalle 20.30). A differenza di quanto comunicato nelle convocazioni della scorsa settimana al gruppo non si è unito Dame Sarr, che secondo quanto scritto sul sito della Federazione "è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra". Nessun caso dunque, come ha dichiarato anche il CT Gianmarco Pozzecco: "Dame è un ragazzo su cui contiamo molto per il presente e per il futuro. Ho deciso che per garantirgli il percorso migliore questa estate non sarà con noi. Lo ritroveremo senza dubbio in altre occasioni. Oggi intanto iniziamo un percorso affascinante verso l'Europeo con fiducia e voglia di stare insieme".