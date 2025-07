Durante il ritiro a Folgaria, Hellas Verona e Italbasket si sono incontrate per uno scambio amichevole: i calciatori hanno assistito all'allenamento degli Azzurri, con la Nazionale che ha restituito il favore visitando la squadra gialloblù. Pozzecco: "Sono stati super carini con noi e non ce lo meritiamo: Federico Fucà, il mio assistente, ha rischiato di spaccare una panchina.."

Nel cuore del ritiro estivo di Folgaria, due realtà sportive italiane si sono incontrate per un momento di condivisione. La squadra di calcio dell'Hellas Verona, impegnata nel suo ritiro dal 13 al 27 luglio 2025, ha avuto modo di incontrare la Nazionale italiana di basket, guidata da Gianmarco Pozzecco, che in quei giorni sta svolgendo il proprio ritiro nella stessa località in vista degli Europei. Il 24 luglio, una delegazione del Verona, capitanata proprio dall'allenatore Zanetti, ha assistito a una seduta di allenamento degli azzurri della pallacanestro. La Nazionale di basket ha poi restituito il favore con una visita al Verona: una delegazione della Federazione italiana pallacanestro, composta dal Presidente federale Giovanni Petrucci, dall'allenatore Gianmarco Pozzecco e dallo staff, si è recata al campo di allenamento gialloblù per assistere a una sessione della squadra di calcio. Inoltre la squadra dell'Hellas ha lasciato in regalo una maglietta personalizzata con i cognomi di Petrucci e Pozzecco, un gesto simbolico di amicizia e stima reciproca.