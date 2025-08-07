Italia, c'è anche Darius Thompson. Il play classe '95 - nato a Murfreesboro, in Tennessee, ma con cittadinanza italiana dal 2020 - ha raggiunto il gruppo del Ct Pozzecco in vista della preparazione a Eurobasket. Thompson inizierà il proprio percorso di allenamento già dal'8 di agosto. High school e College negli Usa, prima di una lunga carriera in Europa nel suo curriculum personale: nel 2017 gioca in Olanda con il Leiden, quindi vola a Brindisi nel periodo 2019-2021. Lokomotiv Kuban, Baskonia (miglior assistman di Eurolega) e l’Efes Istanbul le ultime tappe, mentre solo da questa estate è diventato un giocatore del Valencia. "Sono molto contento di essere qui – ha detto Thompson – ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra".