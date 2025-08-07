Il play nato nel Tennessee ma con cittadinanza italiana entra nel gruppo per la preparazione a Eurobasket (live su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 agosto al 14 settembre). "Ho visto un grande gruppo e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra" - le sue prime parole. Prossima partita di preparazione contro la Lettonia il 9 agosto su Sky
Italia, c'è anche Darius Thompson. Il play classe '95 - nato a Murfreesboro, in Tennessee, ma con cittadinanza italiana dal 2020 - ha raggiunto il gruppo del Ct Pozzecco in vista della preparazione a Eurobasket. Thompson inizierà il proprio percorso di allenamento già dal'8 di agosto. High school e College negli Usa, prima di una lunga carriera in Europa nel suo curriculum personale: nel 2017 gioca in Olanda con il Leiden, quindi vola a Brindisi nel periodo 2019-2021. Lokomotiv Kuban, Baskonia (miglior assistman di Eurolega) e l’Efes Istanbul le ultime tappe, mentre solo da questa estate è diventato un giocatore del Valencia. "Sono molto contento di essere qui – ha detto Thompson – ho guardato alcune delle partite degli Azzurri e ho visto un grande gruppo. Sono carico e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con la squadra".
Il 9 agosto amichevole contro la Lettonia su Sky
Intanto, è iniziato il raduno Azzurro di Trieste. Allenamenti al PalaTrieste di giovedì 7 e venerdì 8 agosto a porte aperte, mentre sabato 9 agosto è in programma la terza delle sei amichevoli estive contro la Lettonia di coach Luca Banchi al PalaTrieste. L'ultima amichevole in Italia sarà invece il 14 agosto a Bologna contro l'Argentina. Entrambe le gare saranno live su Sky Sport Basket, canale 209. Seguirà il Torneo dell'Acropolis contro Lettonia, giovedì 21 agosto, ore 19.15 italiane, e Grecia, venerdì 22 agosto, ore 19.15 italiane. Ricordandovi che l'Europeo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW