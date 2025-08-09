Coach Silas ha diramato la lista dei dodici convocati per rappresentare gli Stati Uniti all'Americup 2025 - in programma dal 22 al 31 agosto in Nicaragua. Tanti gli 'oltreoceano' presenti nel roster, e solo uno che gioca in America, tra cui il neo acquisto della Pallacanestro Trieste Ramsey

Un team Usa con tante stelle (ma poco a strisce) è quello che si presenterà all'Americup 2025, in programma dal 22 al 31 agosto in Nicaragua. Sono tanti gli 'europei' convocati da coach Silas per la spedizione continentale, tra cui il neo acquisto della Pallacanestro Trieste Ramsey. Presenti anche gli ex Lba Grant (Olimpia Milano 2021/2022), Cameron Reynold (Trento 2021/2022), Langston Galloway (Reggiana 2023/2024, Trapani 2024/2025) e Jack Cooley (Dinamo Sassari 2018/2019).