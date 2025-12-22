Virtus Bologna-Brescia alle 20.30 su Sky Sport Uno

La Lega Basket Serie A mette in mostra quanto di meglio ha da offrire in questo momento con la sfida tra la prima e la seconda in classifica. La Virtus Bologna, dopo il ko di settimana scorsa contro Milano, ospita la Germani Brescia capoclassifica in una riedizione della finale Scudetto dello scorso giugno, e ci si gioca il primo posto in classifica. I campioni d’Italia di Bologna infatti con un successo aggancerebbero di nuovo Brescia in vetta a quota 20 punti, altrimenti sarebbero Amedeo Della Valle e compagni a prendere il largo salendo a quota 22 per quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva. "Dovremo essere bravi a fermare il gioco uno contro uno e la creazione dal pick and roll di Ivanovic e Della Valle soprattutto con Bilan e dovremo fare attenzione al loro gioco in post basso sempre con Bilan ma anche con Burnell" ha detto Nenad Jakovljevic, assistente allenatore di Dusko Ivanovic per la Virtus. "La Virtus è in un momento di forma brillante, dove sta esprimendo una bella pallacanestro e voglio fare i complimenti al club e a coach Dusko Ivanovic per il lavoro finora svolto" ha detto invece coach Cotelli. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 20.