Virtus Bologna-Brescia alle 20.30 su Sky Sport Uno

Sfida al vertice del nostro campionato di Serie A: la Virtus Bologna ospita la capolista Germani Brescia, nella riedizione dell’ultima finale Scudetto vinta dalle Vu Nere. In caso di successo Bologna aggancerebbe di nuovo Brescia in vetta, altrimenti la Germani potrebbe prendere il largo andando a +4: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con prepartita dalle 20.
La Lega Basket Serie A mette in mostra quanto di meglio ha da offrire in questo momento con la sfida tra la prima e la seconda in classifica. La Virtus Bologna, dopo il ko di settimana scorsa contro Milano, ospita la Germani Brescia capoclassifica in una riedizione della finale Scudetto dello scorso giugno, e ci si gioca il primo posto in classifica. I campioni d’Italia di Bologna infatti con un successo aggancerebbero di nuovo Brescia in vetta a quota 20 punti, altrimenti sarebbero Amedeo Della Valle e compagni a prendere il largo salendo a quota 22 per quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva. "Dovremo essere bravi a fermare il gioco uno contro uno e la creazione dal pick and roll di Ivanovic e Della Valle soprattutto con Bilan e dovremo fare attenzione al loro gioco in post basso sempre con Bilan ma anche con Burnell" ha detto Nenad Jakovljevic, assistente allenatore di Dusko Ivanovic per la Virtus. "La Virtus è in un momento di forma brillante, dove sta esprimendo una bella pallacanestro e voglio fare i complimenti al club e a coach Dusko Ivanovic per il lavoro finora svolto" ha detto invece coach Cotelli. Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 20.
©Getty
Serie A basket, la classifica
La classifica della Serie A di basket al termine delle gara della domenica della 12^ giornata. Venezia supera Napoli ed è seconda con la Virtus, Trapani perde nettamente a Sassari (2° ko stagionale) e viene superata da Milano e da Tortona, Treviso KO a Udine, Reggio Emilia batte Trento e chiude una serie di otto sconfitte, Varese piega Trieste. La stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A è protagonista su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro su Sky GLI HIGHLIGHTS DI BASKET