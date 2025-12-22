Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

LBA, Virtus Bologna-Brescia alle 20.30 su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Basket

La Virtus Bologna ospita la capolista Germani Brescia nella riedizione dell’ultima finale Scudetto vinta dalle Vu Nere. In caso di successo Bologna aggancerebbe di nuovo Brescia in vetta alla classifica, altrimenti la Germani potrebbe prendere il largo andando a +4. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con prepartita dalle 20

L'ultima volta che Virtus Bologna e Brescia si sono incontrate era il 17 giugno, più di sei mesi fa, e in palio per le Vu Nere c'era uno scudetto da conquistare mettendo a segno il colpo del 3-0 nella finalissima del campionato 2024-25. Missione compiuta per i ragazzi di coach Dusko Ivanonvic, vittorioso al PalaLeonessa per 96-74 e campioni d'Italia a quattro anni dall'ultimo trionfo. E, sei mesi dopo, seppur con tante novità, per Bologna nel roster e per Brescia in panchina, con Matteo Cotelli a prendere il posto di Peppe Poeta, le due squadre sono ancora lì. I vice campioni d'Italia occupano la vetta della classifica, e la Virtus insegue ad una sola vittoria di distanza. Ecco perché il posticipo della 12^ giornata mette in palio molto più di due punti.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Virtus-Brescia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Basket

La Virtus Bologna ospita la capolista Germani Brescia nella riedizione dell’ultima finale...

Cam Payne si avvicina al Partizan Belgrado

Eurolega

Mancherebbero solo le ultime ufficialità per l’arrivo di coach Joan Penarroya al Partizan...

Virtus Bologna-Brescia alle 20.30 su Sky Sport Uno

Serie A

Sfida al vertice del nostro campionato di Serie A: la Virtus Bologna ospita la capolista Germani...

Venezia imbattibile in casa: Napoli stesa 106-96

Serie A

Venezia batte 106-96 Napoli nella 12^ giornata del campionato di Serie A di basket. La Reyer si...

Trapani a Sassari ancora senza allenatore

Serie A

Dopo una settimana  turbolenta, alle 12 Trapani affronta Sassari con Fabrizio Pugliatti nel...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS