Virtus-Brescia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

La Virtus Bologna ospita la capolista Germani Brescia nella riedizione dell’ultima finale Scudetto vinta dalle Vu Nere. In caso di successo Bologna aggancerebbe di nuovo Brescia in vetta alla classifica, altrimenti la Germani potrebbe prendere il largo andando a +4. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con prepartita dalle 20
L'ultima volta che Virtus Bologna e Brescia si sono incontrate era il 17 giugno, più di sei mesi fa, e in palio per le Vu Nere c'era uno scudetto da conquistare mettendo a segno il colpo del 3-0 nella finalissima del campionato 2024-25. Missione compiuta per i ragazzi di coach Dusko Ivanonvic, vittorioso al PalaLeonessa per 96-74 e campioni d'Italia a quattro anni dall'ultimo trionfo. E, sei mesi dopo, seppur con tante novità, per Bologna nel roster e per Brescia in panchina, con Matteo Cotelli a prendere il posto di Peppe Poeta, le due squadre sono ancora lì. I vice campioni d'Italia occupano la vetta della classifica, e la Virtus insegue ad una sola vittoria di distanza. Ecco perché il posticipo della 12^ giornata mette in palio molto più di due punti.