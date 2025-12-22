Virtus-Brescia alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

L'ultima volta che Virtus Bologna e Brescia si sono incontrate era il 17 giugno, più di sei mesi fa, e in palio per le Vu Nere c'era uno scudetto da conquistare mettendo a segno il colpo del 3-0 nella finalissima del campionato 2024-25. Missione compiuta per i ragazzi di coach Dusko Ivanonvic, vittorioso al PalaLeonessa per 96-74 e campioni d'Italia a quattro anni dall'ultimo trionfo. E, sei mesi dopo, seppur con tante novità, per Bologna nel roster e per Brescia in panchina, con Matteo Cotelli a prendere il posto di Peppe Poeta, le due squadre sono ancora lì. I vice campioni d'Italia occupano la vetta della classifica, e la Virtus insegue ad una sola vittoria di distanza. Ecco perché il posticipo della 12^ giornata mette in palio molto più di due punti.