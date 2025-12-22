Cam Payne si avvicina al Partizan Belgrado

Offerte Sky
Mercato Eurolega, Cameron Payne si avvicina al Partizan Belgrado

Eurolega
©Getty

Mancherebbero solo le ultime ufficialità per l’arrivo di coach Joan Penarroya al Partizan Belgrado, e secondo le ultime voci potrà contare su una nuova guardia in arrivo dalla NBA. Secondo Basket News, infatti Cameron Payne è in arrivo a Belgrado, per riempire il vuoto lasciato dall’infortunio di Carlik Jones e risollevare una squadra in difficoltà

Le ultime due pesanti sconfitte (-18 in casa contro la Virtus Bologna, -41 in casa dello Zalgiris in Eurolega) non potevano che portare subito a cambiamenti in casa Partizan Belgrado. Secondo quanto riportato da diversi media è ormai solo una questione di tempo prima dell’arrivo di Joan Penarroya come nuovo allenatore, prendendo il posto lasciato vacante dal dimissionario Zeljko Obradovic e riempito ad interim da Mirko Ocokoljic. Ad attendere Penarroya dovrebbe esserci un acquisto di rilievo: secondo quanto riportato da Basket News è in arrivo Cameron Payne, guardia con 10 anni di NBA alle spalle pronta alla sua prima esperienza europea dopo aver già giocato in Cina. Payne arriva per riempire un altro vuoto, quello lasciato da Carlik Jones per infortunio e non colmato dall’arrivo a stagione in corso del veterano Nick Calathes. Con un record di 6 vittorie e 11 sconfitte il Partizan è 17° in Eurolega e lontanissimo dalla zona che vale il play-in: anche se la stagione è ancora molto lunga, servirà davvero un’inversione di marcia al club bianconero per risollevare questa annata.

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Milano perde in casa contro il Fenerbahce e ora prova a tenersi in corsa per la zona play-in, mentre Bologna cade in volata in casa della Stella Rossa a Belgrado. Qui la classifica aggiornata dell'Eurolega con le posizioni delle squadre italiane dopo la 17^ giornata

Vai alla Fotogallery

