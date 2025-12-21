Trapani in campo a Sassari ancora senza allenatore e a rischio nuova multa: la situazione

Dopo una settimana turbolenta, alle 12 Trapani affronta Sassari con Fabrizio Pugliatti nel ruolo di giocatore-allenatore e un roster di soli 11 giocatori. Le istanze del club, che in settimana aveva chiesto di poter tesserare Alex Latini in panchina e di aggiungere il giovane Luigi Patti alla squadra, sono state ignorate da FIP e Lega Basket e ora la società siciliana rischia una nuova multa da 50.000 euro dopo quella arrivata per la partita vinta contro Udine domenica scorsa
IL CASO TRAPANI: TUTTE LE NOTIZIE
La settimana, come ormai è quasi abitudine da quelle parti, non è stata delle più serene per Trapani. Il terremoto tuttora in corso in casa Shark e causato dalle inadempienze amministrative e fiscali del club, infatti, ha vissuto un nuovo capitolo nel botta e risposta incrociato tra la società siciliana, la FIP e Lega Basket. Dopo gli addii di Jasmin Repesa in panchina e di Amar Alibegovic e Timmy Allen sul campo, infatti, la squadra ha vinto la partita casalinga contro Udine con John Petrucelli nel doppio ruolo di giocatore-allenatore, ma ha altresì subito una multa di 50.000 euro per non aver rispettato la formula decisa a inizio stagione per il roster, ovvero il famoso 6+6 che Trapani al momento non può sodisfare per via degli addii dei due giocatori di cui sopra e per il blocco ai tesseramenti che non permette di aggiungere all’organico il giovane Luigi Patti. Blocco di cui Trapani aveva chiesto la revoca in settimana, affermando di aver provveduto a saldare ogni debito residuo e aggiungendovi anche la richiesta di poter tesserare Alex Latini come nuovo allenatore e di passare alla formula del 5+5.
La risposta di FIP e Lega Basket e il nuovo rischio per Trapani
FIP e Lega Basket, al termine di un confronto congiunto avvenuto nella giornata di giovedì, hanno di fatto rispedito al mittente le richieste effettuate da Trapani, che quindi si trova oggi a giocare a Sassari nelle medesime condizioni della gara interna con Udine. Fabrizio Pugliatt ricoprirà quindi il ruolo di giocatore-allenatore al posto dell'infortunato Petrucelli e il roster dei siciliani non rispetterà nemmeno stavolta le previsioni regolamentari in vigore. Probabile, se non addirittura certo, quindi, che per la società del presidente Valerio Antonini, che nel frattempo ha minacciato il ricorso al TAR del Lazio con contestuale richiesta di stop al campionato in caso di ulteriore muro contro muro con FIP e Lega Basket, si veda arrivare un’altra multa da 50.000 euro. A prescindere da quanto succederà sul parquet contro la Dinamo, insomma, il caso Trapani sembra destinato a occupare ancora a lungo le cronache del basket italiano.