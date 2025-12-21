Trapani in campo a Sassari ancora senza allenatore e a rischio nuova multa: la situazione

Dopo una settimana turbolenta, alle 12 Trapani affronta Sassari con Fabrizio Pugliatti nel ruolo di giocatore-allenatore e un roster di soli 11 giocatori. Le istanze del club, che in settimana aveva chiesto di poter tesserare Alex Latini in panchina e di aggiungere il giovane Luigi Patti alla squadra, sono state ignorate da FIP e Lega Basket e ora la società siciliana rischia una nuova multa da 50.000 euro dopo quella arrivata per la partita vinta contro Udine domenica scorsa

La settimana, come ormai è quasi abitudine da quelle parti, non è stata delle più serene per Trapani. Il terremoto tuttora in corso in casa Shark e causato dalle inadempienze amministrative e fiscali del club, infatti, ha vissuto un nuovo capitolo nel botta e risposta incrociato tra la società siciliana, la FIP e Lega Basket. Dopo gli addii di Jasmin Repesa in panchina e di Amar Alibegovic e Timmy Allen sul campo, infatti, la squadra ha vinto la partita casalinga contro Udine con John Petrucelli nel doppio ruolo di giocatore-allenatore, ma ha altresì subito una multa di 50.000 euro per non aver rispettato la formula decisa a inizio stagione per il roster, ovvero il famoso 6+6 che Trapani al momento non può sodisfare per via degli addii dei due giocatori di cui sopra e per il blocco ai tesseramenti che non permette di aggiungere all’organico il giovane Luigi Patti. Blocco di cui Trapani aveva chiesto la revoca in settimana, affermando di aver provveduto a saldare ogni debito residuo e aggiungendovi anche la richiesta di poter tesserare Alex Latini come nuovo allenatore e di passare alla formula del 5+5.