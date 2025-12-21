Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Trapani in campo a Sassari ancora senza allenatore e a rischio nuova multa: la situazione

Serie A

Dopo una settimana  turbolenta, alle 12 Trapani affronta Sassari con Fabrizio Pugliatti nel ruolo di giocatore-allenatore e un roster di soli 11 giocatori. Le istanze del club, che in settimana aveva chiesto di poter tesserare Alex Latini in panchina e di aggiungere il giovane Luigi Patti alla squadra, sono state ignorate da FIP e Lega Basket e ora la società siciliana rischia una nuova multa da 50.000 euro dopo quella arrivata per la partita vinta contro Udine domenica scorsa

IL CASO TRAPANI: TUTTE LE NOTIZIE 

 

La settimana, come ormai è quasi abitudine da quelle parti, non è stata delle più serene per Trapani. Il terremoto tuttora in corso in casa Shark e causato dalle inadempienze amministrative e fiscali del club, infatti, ha vissuto un nuovo capitolo nel botta e risposta incrociato tra la società siciliana, la FIP e Lega Basket. Dopo gli addii di Jasmin Repesa in panchina e di Amar Alibegovic e Timmy Allen sul campo, infatti, la squadra ha vinto la partita casalinga contro Udine con John Petrucelli nel doppio ruolo di giocatore-allenatore, ma ha altresì subito una multa di 50.000 euro per non aver rispettato la formula decisa a inizio stagione per il roster, ovvero il famoso 6+6 che Trapani al momento non può sodisfare per via degli addii dei due giocatori di cui sopra e per il blocco ai tesseramenti che non permette di aggiungere all’organico il giovane Luigi Patti. Blocco di cui Trapani aveva chiesto la revoca in settimana, affermando di aver provveduto a saldare ogni debito residuo e aggiungendovi anche la richiesta di poter tesserare Alex Latini come nuovo allenatore e di passare alla formula del 5+5.

La risposta di FIP e Lega Basket e il nuovo rischio per Trapani

FIP e Lega Basket, al termine di un confronto congiunto avvenuto nella giornata di giovedì, hanno di fatto rispedito al mittente le richieste effettuate da Trapani, che quindi si trova oggi a giocare a Sassari nelle medesime condizioni della gara interna con UdineFabrizio Pugliatt ricoprirà quindi il ruolo di giocatore-allenatore al posto dell'infortunato Petrucelli e il roster dei siciliani non rispetterà nemmeno stavolta le previsioni regolamentari in vigore. Probabile, se non addirittura certo, quindi, che per la società del presidente Valerio Antonini, che nel frattempo ha minacciato il ricorso al TAR del Lazio con contestuale richiesta di stop al campionato in caso di ulteriore muro contro muro con FIP e Lega Basket, si veda arrivare un’altra multa da 50.000 euro. A prescindere da quanto succederà sul parquet contro la Dinamo, insomma, il caso Trapani sembra destinato a occupare ancora a lungo le cronache del basket italiano. 

Approfondimento

I club di LBA si schierano contro Trapani

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Trapani a Sassari ancora senza allenatore

Serie A

Dopo una settimana  turbolenta, alle 12 Trapani affronta Sassari con Fabrizio Pugliatti nel...

Venezia-Napoli dalle 16 su Sky Sport

Serie A

Sono due piazze importanti del nostro basket, con Venezia che negli scorsi anni è sempre rimasta...

La Stella Rossa ferma la Virtus 90-89

Basket

Inizio difficile per la Virtus, che a Belgrado subisce un po’ la maggiore fisicità della Stella...

I club di LBA si schierano contro Trapani

Basket

Con una nota congiunta, i 15 club di LBA hanno risposto al comunicato di ieri di Trapani...

Stella Rossa-Virtus alle 20.45 su Sky Sport Basket

Eurolega

Dopo la grande vittoria in casa del Partizan, al Virtus Bologna torna alla Belgrade Arena questa...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS