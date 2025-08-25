Esplora tutte le offerte Sky
Italia da podio a Eurobasket 2025: lo dice Vlade Divac

Basket

I canali social di FIBA hanno chiesto ad alcuni nomi leggendari della pallacanestro mondiale di azzardare le proprie previsioni in vista degli Europei al via mercoledì 27 (da seguire su Sky e in streaming su NOW). Il grande centro serbo, protagonista anche a livello NBA, ha detto la sua

Gli Europei Vlade Divac li conosce bene: li ha vinti quattro volte nella sua carriera, una da cadetto (Under 16) esattamente 40 anni fa, in Bulgaria, e poi altre tre volte con la nazionale maggiore, nel 1989 e nel 1991 con la allora Jugoslavia e nel 1995 con la selezione di Serbia-Montenegro. Per cui, quando il centro poi approdato in NBA (ai Lakers prima e poi ai Kings) parla, meglio stare ad ascoltarlo. E Divac in vista degli Europei di basket al via mercoledì 27 agosto (da seguire su Sky e in streaming su NOW) non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di prevedere il podio finale. 

Sul gradino più alto, vien da dire ovviamente, la “sua” Serbia, che oggi (come con lui negli anni '90) può contare su un lungo determinante come Nikola Jokic, che Divac indica anche come MVP del torneo; alle spalle, medaglia d’argento, la Germania campione del mondo in carica; ma, sul gradino più basso del podio, con una medaglia di bronzo al collo, per Divac ci saranno gli azzurri di Gianmarco Pozzecco. Una gran bella investitura per il gruppo capitanato da Nicolò Melli.

