I canali social di FIBA hanno chiesto ad alcuni nomi leggendari della pallacanestro mondiale di azzardare le proprie previsioni in vista degli Europei al via mercoledì 27 (da seguire su Sky e in streaming su NOW). Il grande centro serbo, protagonista anche a livello NBA, ha detto la sua

Gli Europei Vlade Divac li conosce bene: li ha vinti quattro volte nella sua carriera, una da cadetto (Under 16) esattamente 40 anni fa, in Bulgaria, e poi altre tre volte con la nazionale maggiore, nel 1989 e nel 1991 con la allora Jugoslavia e nel 1995 con la selezione di Serbia-Montenegro. Per cui, quando il centro poi approdato in NBA (ai Lakers prima e poi ai Kings) parla, meglio stare ad ascoltarlo. E Divac in vista degli Europei di basket al via mercoledì 27 agosto (da seguire su Sky e in streaming su NOW) non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto di prevedere il podio finale.